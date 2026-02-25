Vali Ali Çalgan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen “Üç Kuşak Vefa Buluşması” iftar programına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Yurt Hizmetleri Müdürü Hüseyin Şahin ile birlikte katıldı.

Ramazan’ın manevi ikliminde; sevgi evlerinde kalan çocuklar, üniversite öğrencileri ve huzurevinde yaşayan büyükler aynı sofrada buluşarak anlamlı akşamda gönülleri birleştirdi. Ayrıca kuşaklar arasında sevgi ve vefa köprüleri kuruldu.

Böylesi buluşmaların Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde dayanışmayı, paylaşmayı ve kaynaşmayı güçlendirdiğini ifade eden Vali Ali Çalgan, bizi biz yapan en önemli hasletlerimizden birinin büyüklerimize hürmet etmek olduğunu vurguladı.

Vali Çalgan, büyüklerin hayat tecrübelerini, çocukların geleceğe umutla ve ışıltıyla bakan gözlerini, gençlerin enerjisini ve idealizmini aynı sofrada buluşturmanın toplumsal birlik ve beraberliği daha da pekiştirdiğini dile getirdi.

Programda hazır bulunan çocuklar, gençler ve yaşlılarla ayrı ayrı sohbet eden Çalgan, tüm katılımcılara sağlık, huzur ve bereket dolu bir Ramazan temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi