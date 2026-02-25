Çorum Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Çelebi Ayvaz, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eczane Teknikerliği Programı öğrencileriyle yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki 30 farklı eczanede haftada 1 gün 8 saat olmak üzere staja başlayacak 30 öğrenciye kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında öğrencilerin görev ve sorumlulukları, eczane işleyişi, mesleki etik ilkeler, hasta mahremiyeti ve mevzuata uygun çalışma esasları detaylı şekilde ele alındı. Toplantı sonunda öğrencilerin soruları yanıtlanırken, okul yöneticileri ve öğrenciler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Ecz. Çelebi Ayvaz, staj programının yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda mesleğin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Ayvaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık dört yıldır büyük bir titizlik ve kararlılıkla yürüttüğümüz bu iş birliği programı, eczacılık camiamız açısından son derece kıymetlidir. Eczane teknikerliği öğrencilerimizin sahada doğru rehberlik eşliğinde yetişmesi; mesleki disiplinin, etik değerlerin ve sorumluluk bilincinin erken dönemde kazanılmasını sağlamaktadır. Bu kazanımlar doğrudan hizmet kalitesine yansımaktadır.

Çorum Eczacı Odası olarak öğrencilerimizin yalnızca staj süresini tamamlamasını değil; mesleğin ciddiyetini kavramış, hasta güvenliğini önceleyen ve mevzuata hâkim sağlık personelleri olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Eczanelerimizle birlikte bu süreci bir eğitim sorumluluğu olarak görüyor, gençlerimize her türlü desteği vermeyi görev kabul ediyoruz.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile odamız arasında yıllardır devam eden iş birliği, akademi ile saha pratiğini güçlü bir şekilde buluşturmuştur. Teorik bilgi ile uygulamanın birleştiği bu model, öğrencilerimizin mesleğe donanımlı ve özgüvenli bir şekilde hazırlanmasına önemli katkı sağlamaktadır.

Eczacılık mesleği toplum sağlığının en erişilebilir ve en güvenilir noktalarından biridir. Bu güvenin sürdürülebilir olması, mesleğe adım atan her bireyin etik değerlere bağlılığı ve sorumluluk bilinciyle mümkündür. Bizler bugün attığımız her adımın, yarının sağlık hizmet kalitesini belirlediğinin farkındayız. Çorum Eczacı Odası olarak mesleğimizin itibarını korumaya ve geleceğe güçlü şekilde taşımaya kararlıyız. Meslek yüksekokulumuza ve tekniker adaylarımıza desteğimiz artarak devam edecektir.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR