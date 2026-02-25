Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı Balıkesir'de düştü. Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 tipi savaş uçağın bugün gece yarısı saat 00.56'da düştü. Balıkesir'den havalanan uçakla irtibat kesildi ve bir süre sonra uçağın İzmir-İstanbul otoyolu Naipli mevkiinde düştüğü belirlendi. Uçak görev uçuşu için havalanmıştı.

Muhabir: Haber Merkezi