Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanlığı heyeti, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığına seçilen İbrahim Doğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete YRP İl Başkanı Nuri Kuşçu, Merkez İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu, Genel Merkez Hatibi ve İl Başkan Yardımcısı Kemal Kurt ile teşkilat mensupları katıldı. Ziyarette, Çorum’un ekonomik ve sosyal yapısında önemli bir yere sahip olan şoför esnafının sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Sivil toplum kuruluşlarının şehir hayatındaki önemine dikkat çekilerek; “Çorum’un gelişimi, kurumlar arası dayanışma ve ortak akılla mümkündür. Birlik ve beraberlik içerisinde, şehrimizin ve hemşehrilerimizin menfaatine olacak her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK