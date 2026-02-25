Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ramazan ayı kapsamında düzenlenecek “Gönül Sofraları” programlarına ilişkin açıklamada bulundu.

MHP İl Başkanı Çıplak, Ramazan ayı kapsamında merkez ve ilçelerde belirlenen program dahilinde “Gönül Sofraları” programları yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada göre iftar programlarının ilki 27 Şubat 2026 günü Çorum Ülkü Ocakları’nda başlayacak. Programlar sırasıyla 28 Şubat’ta Sungurlu, 1 Mart’ta İskilip, 6 Mart’ta Türkiye Kamu-Sen, 7 Mart’ta Alaca, 8 Mart’ta Bayat, 13 Mart’ta Dodurga, 14 Mart’ta Osmancık ve 15 Mart’ta Merkez/Çorum’da gerçekleştirilecek.

İftar organizasyonlarının ayrıca köylerde ve evlerde düzenlenecek gönül sofralarını da kapsayacak şekilde planlandığı ifade edildi.

Programların, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı öncülüğünde yapılacağı belirtilerek, tüm Çorumlular iftar sofralarına davet edildi.

MHP İl Başkanı Çıplak, Ramazan ayının bereket ve kardeşlik duygularını artırmasını temenni ederek, “Birliğimiz daim, sofralarımız bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

