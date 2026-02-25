Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel medyayı güçlendirmek ve yerel-ulusal basın arasında kalıcı bir iletişim hattı oluşturmak amacıyla başlattığı "Bölgesel Yerel Medya Buluşmaları" devam ediyor.

CHP İletişim Başkanlığı tarafından daha önce Tekirdağ, İzmir ve Antalya'da düzenlenen Yerel Medya Buluşmaları'nın dördüncüsü yarın (26 Şubat 2026 Perşembe günü) Kastamonu'da gerçekleştirilecek.

Çorum'dan da çok sayıda gazetecinin katılacağı Batı Karadeniz Yerel Medya Buluşması, saat 10.30'da Dedeman Otel'de başlayacak.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yarın yapılacak Batı Karadeniz Yerel Medya Buluşmaları'na ilişkin şu bilgileri verdi: “Yerel basınımızla doğrudan ve kalıcı bir iletişim zemini oluşturmak ve geliştirmek amacıyla yarın Kastamonu’da “CHP İletişim Batı Karadeniz Yerel Medya Buluşması”nı düzenliyoruz. Tek günlük ve sizlerin de dâhil olduğu, interaktif formatta planladığımız bu buluşmada; Batı Karadeniz Bölgesi’nden yerel medya temsilcileri ile birlikte, ulusal basından deneyimli gazeteciler de yer alacaktır.

Bu kapsamda ilk oturumda gazeteciler Erkan Yılmaz, Ali Ayaroğlu, Cengiz Demirel, Mehmet Menekşe; ikinci oturumda ise Ünsal Ünlü, Özlem Akarsu ve Sertaç Eş bizlerle olacaktır. Yerel medyanın ve gazeteciliğin sorunlarını, beklentilerini ve medyanın geleceğine dair önerilerinizi birlikte konuşacağımız bu buluşmada sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız” ifadesinde bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ