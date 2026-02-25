Birleşik Emekliler Sendikası, emeklilerin sorun ve taleplerini gündeme getirerek, emekli maaşlarının en az 45 bin lira olmasını talep etti.

İstanbul – Kartal’da Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlenen Birleşik Emekliler Sendikası Genel Kurulu sırasında kültür merkezinin meydanında kitlesel basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına; Sendika Genel Başkanı Mahmut Şengül, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı ve Birleşik Emekliler Sendikası MYK Üyesi Uğur Demirer, Çorum Şube Başkanı Sefa Batak, Çorum delegeleri; Hediye Çetin, Kubilay Olcan ile Emel Ayduğan ile çeşitli illerin temsilcileri de katıldı.

Sendika adına konuşma yapan Genel Sekreter Aysel Lüle, iktidarın emeklileri küçümsemesinden ve dışlamasından yakınarak, emekli maaşlarının en az 45 bin lira olmasını talep etti. Aysel Lüle, maaş artışlarının enflasyon karşısında kısa sürede eridiğini savundu. Lüle, “Ya emeklinin sorununa çözüm ya da derhal seçim istiyoruz” dedi.

Açıklama sırasında “AKP şaşırma sabrımızı taşırma” ve “Gün gelecek AKP emekliye hesap verecek” sloganları atıldı.

Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle tarafından okunan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri eleştirildi. Ocak ayında açıklanan enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı ileri sürülen açıklamada, maaş artışlarının kısa sürede zamlar karşısında eridiğine dikkat çekildi.

Lüle, Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.89 olarak açıklanırken, emekli maaşlarının belli olduğu Ocak enflasyonunun yüzde 4.84 olarak açıklandığını, iktidar eliyle TÜİK’in apart olarak kullanılmak suretiyle emeklinin cebinden haksızlıkla para alındığını kaydetti.

Açıklamada, Aralık ve Ocak ayı enflasyon verileri arasındaki fark nedeniyle emeklilerin gelir kaybına uğradığı savunularak, düşük maaşların bin TL’lik hazine desteğiyle 20 bin TL’ye tamamlanmasının kalıcı bir çözüm olmadığı belirtildi.

“EMEKLİ GEÇİNEMİYOR, BARINAMIYOR”

Sendika açıklamasında, özellikle kış aylarında elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet gibi temel giderlerin ortalama 10 bin TL’yi bulduğu ifade edildi. Bu tutarın birçok emeklinin maaşının yaklaşık yarısına denk geldiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Emeklinin Ocakta aldığı zam, Şubatı görmeden tüketim ürünlerine gelen artışla birlikte eridi. Ocak’ta çay kaşığı ile verdiğinizi Şubat’ta kepçeyle geri aldınız. Emekli geçinemiyor, beslenemiyor ve barınamıyor.”

Aysel Lüle, en düşük emekli maaşının 45 bin TL olması gerektiğini belirterek, bu talebin “temenni değil, alım gücünün korunması halinde ortaya çıkacak gerçek tutar” olduğunu savundu.



“ERKEN SEÇİM ŞART”

Basın metninde bazı AKP milletvekillerinin emeklilere ilişkin açıklamalarına da tepki gösterildi. Emeklilerin uzun süredir yoksullukla karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, erken seçim çağrısı da yapıldı.

Basın açıklamasının ardından Genel Başkan Mahmut Şengül söz alarak taleplerini yineledi ve emeklilerin örgütlü mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.

Aysel Lüle, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklamasın da, emeklileri kast ederek ‘Garibanlar bize oy veriyor’ dedi. Buradan da kendisine hatırlatmak isteriz; kendisi soyadı gibi Zengin olabilir, ancak emekli aç ve emeklilerin açlığının sebebi ise 24 yıllık AKP iktidarının uyguladığı politikalar ve çıkarmış olduğu yasalardır. AKP öncesi emekli orta sınıf diye tabir edilirken, maalesef bu gün ülkenin yoksulları olarak anılıyor.

“SABIR EMEKLİ OLDU”

Yine bir başka AKP'li Milletvekili Muhammed Emin Akbaş ise, her seçim öncesi olduğu gibi ufukta bir erken seçim olduğunun müjdecisi gibi, ‘gaz ve petrol bulduk, sabredin ilerde bunları satıp, emekliye kaynak aktaracağız’ masalı ile emekliyi oyalamakta. Ancak bilmedikleri emeklilerin sabredecek mecali kalmadı, sabır emekli oldu. Emekli masal dinlemek değil, icraat görmek istiyor.

Bir başka AKP Trakya Milletvekili Mestan Özcan ise aldığı milletvekili ve emekli vekil maaşı ile birlikte 500 bin lira yani 25 emekli maaşı tutarı ile geçinemediğini söyleyerek biz emeklilerin aklı ile alay etmekte.

Sadece bunlar mı? Tabi ki hayır. SSK Başkanı diyor ki, emeklilerin düşük maaş almasının sebebi, 'emeklilerin uzun yaşamaması gerektiğini' ifade ediyor. Tüm bunlar gösteriyor ki, bugünkü siyasi iktidar emekliyi diri diri tabuta sokup gömmek istiyor.

Ancak unuttukları bir şey var. Bizlere bu yoksulluğu yaşatanlar, bizleri tabut sandığına koysalar da, tabuttan çıkıp seçim sandıklarına gideceğiz. Er ya da geç seçim sandığı emeklinin önüne gelecek. 17 milyon emekli yaşadığı derin yoksulluğun sebebi olan bu günkü siyasi iktidar AKP'den hesabı seçimlerde soracak.”