Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), organizasyon yapısını güçlendirmeye yönelik atamalarına devam ediyor. Bu kapsamda, elektrik dağıtım sektöründe önemli deneyime sahip olan Mehmet Derman Fakour, Şubat 2026 itibarıyla YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü olarak göreve başladı.

Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2010 yılında mezun olan Fakour, aynı üniversitede İşletme alanında ve Hacettepe Üniversitesi’nde Finansal Yönetim alanında yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Kariyerine ELKSA Tek Mühendislik’te başlayan Fakour; MEDAŞ ve Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’de İşletme mühendisi ve Takım yöneticisi olarak görev aldı.

Ardından BEDAŞ bünyesinde İşletme Müdürü olarak başladığı görevine Şebeke Bakım Müdürü olarak devam eden Mehmet Derman Fakour, elektrik dağıtım şebekelerinin işletme, bakım ve operasyon süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlendi.

Görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Mehmet Derman Fakour, “YEDAŞ gibi güçlü bir mühendislik altyapısına ve köklü bir kurumsal birikime sahip bir yapının parçası olmaktan memnuniyet duyuyorum. Çorum’da vatandaşlarımıza kesintisiz, güvenilir ve kaliteli enerji sunmak amacıyla ekip arkadaşlarımızla birlikte sahada etkin, planlı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla çalışacağız. Bölgenin enerji altyapısını daha da güçlendirmek ve hizmet kalitesini ileri taşımak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

YEDAŞ; Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde yaklaşık 3 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunarken, güçlü mühendislik altyapısı, dijitalleşme yatırımları ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla bölgesinin enerji altyapısını geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi