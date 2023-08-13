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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 yılında yaptığı açıklamada, “Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz” dediğini anımsatan Tahtasız, “Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada 2023 yazından itibaren staj yapan öğrencilere asgari ücret sözü verdi ancak yaz bitti verilen söz yerine getirilmedi. Asgari ücretle staj yapmayı bekleyen üniversite ve lise öğrencileri deyim yerindeyse çırak çıktı” dedi.

“GEREKÇE TASARRUF TEDBİRLERİ”

Öğrencilere asgari ücret kadar para ödenmemesinin gerekçesinin tasarruf tedbirleri olarak açıklandığını belirten Tahtasız, “Öğrencilere ödeyeceğiniz ücretlere kadar tasarruf edilecek çok sayıda savurganlık var. Öğrencilere ödenecek ücretler yerine binlerce makam aracından tasarruf edin. Bakan yardımcılarına, üst düzey bürokratlara verilen üç maaş, beş maaştan tasarruf edin. Saray’ın harcamalarından tasarruf edin. Cumhurbaşkanını öğrencilere verdiği sözü yerine getirmeye davet ediyoruz. İtibardan tasarruf olmaz diyorsunuz, gençlerin aldığı paradan tasarruf yapmaya çalışıyorsunuz. Bizim tüm itibarımız geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerdir” dedi.

“SEÇİM ÖNCESİ SÖZ VERİLMİŞTİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği sözü hatırlatan Tahtasız, “Yaz stajı gören öğrenciler bana ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamada staj ücretlerinin asgari ücret düzeyinde olacağının sözünü verdiğini ancak asgari ücretin yüzde 30’u oranında ücret alacaklarını öğrendiklerini iletti. Böylece verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle yeni staj mağdurları oluştu. Öğrenciler korktukları için benimle aynı kareye girmek istemediler. Onların sesi olmamı istediler. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum; gençlere seçimden önce verdiğiniz sözleri yerine getirin ve onların anasının ak sütü gibi helal olan asgari ücreti ödeyin” diye konuştu.

“3 BİN 420 LİRA MAAŞ ÖDENİYOR”

Staj yapan üniversite ve lise öğrencilerine 3 bin 420 lira maaş ödendiğini, firmada çalışan sayısı 20’nin altında ise bu rakamın bin 710 liraya kadar düştüğünü ifade eden CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, şöyle devam etti:

“2023 yılının ilk yarısını tamamladık. En tepeden söz verildi ancak bu söz yerine getirilmedi. Ulusal Staj Programı kapsamında Öğrenciler çeşitli kurumlarda staj yapıyor ancak asgari ücretin yüzde 30’u kadar maaş alıyor. Yani 3 bin 420 lira maaş alıyorlar. Hatta çalışan sayısı 20’nin altında olan kurumlarda staj gören öğrencilere asgari ücretin yüzde 15’i ödeniyor. Yani bin 710 TL ödeniyor. Tüm dünyada gençler ülke ülke gezerken bizim gençlerimiz il dışına dahi çıkamıyor. Siz gençlere, öğrencilere bu parayı mı reva görüyorsunuz? Staj yapan öğrencilere ödenen ücretlerin yükseltilmesi için kanun teklifini hazırlıyorum. Önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunmuş olacağım. Madem ortada verilen ama tutulmayan bir söz var o halde bu kanun teklimize destek verin ve staj yapan öğrencilerin aldıkları trajikomik ücretleri yükseltelim.”