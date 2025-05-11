Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dijital çağın önemli sorunlarından biri olan siber zorbalığa dikkat çekmek amacıyla ödüllü bir video yarışması başlattı. “Siber Zorbalık ve Aile” temasıyla düzenlenen yarışmada öğrencilerden, medya ve teknoloji kullanımında bilinçli bir yaklaşımı vurgulayan özgün videolar hazırlamaları bekleniyor.

Ortaokul ve lise düzeyinde iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, katılımcıların hazırlayacağı videoların süresi en az 2, en fazla 5 dakika olacak. Yapay zekâ veya diğer dijital araçlarla üretilmesi beklenen videolarda gerçek insan görsellerine yer verilmeyecek. Ayrıca, içeriklerin daha önce yayınlanmamış ve tamamen özgün olması gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 MAYIS

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, videolarını 30 Mayıs 2025 saat 17.00’ye kadar Google Drive üzerinden [email protected] adresine gönderebilecek. Yarışmanın sonuçları ise 4 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak.

Dereceye giren öğrencilere bisiklet, keşif çantası ve bluetooth kulaklık gibi ödüller verilecek. Yarışma, gençlerin sadece teknolojiyi kullanma becerilerini değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini de geliştirmeyi amaçlıyor.

Editör: HABER MERKEZİ