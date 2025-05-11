Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet yaptığı basın açıklamasında Genel Başkanları Yavuz Ağıralioğlu’nun 8 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı basın toplantısının, milletin vicdanında büyük bir yankı uyandırdığını kaydetti.

Genel Başkanlarının, terörle mücadelede izlenen yolun bir paradigma değişikliğine dönüştüğünü vurguladığını ve bu yeni yönelimin milletin iradesine danışılmadan yürütülemeyeceğini ifade ettiğini dile getiren Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, “Bizler Anahtar Parti Çorum İl Başkanlığı olarak, Genel Başkanımızın bu açıklamasını aynen tekrar ediyor ve milletimizi bu çağrıya destek olmaya davet ediyoruz. Terörsüz Türkiye diye zırhladığınız paradigma değişikliğini milletinizin onayına sunacaksınız. Referandum istiyoruz. Çok seviyorsunuz referandum yapmayı. Milletinizin onayına sunacaksınız. Millet iradesinin üstünde irade tanımıyoruz. Siz de tanımıyorsanız biz de tanımıyoruz. Biz de milletten başka onay merci kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu onay merci millet olduğu gerçeğinden hareketle sizi referanduma davet ediyoruz. Bu uğurda mücadele etmiş evlatlarınızı ezemezsiniz, üzemezsiniz. Bu mücadelede dünyanın hiçbir ülkesi böyle ayakta kalamaz. Kendi evlatlarını katledenlerin, kendi evlatlarının katiline sebep olan terör örgütünün mesajlarının okunduğu, muhatap alındığı, onları sevenlerin ağırlandığı, uğurlandığı, masalarda karşılıklı oturup tebessümlerin yapıldığı, kapılarda karşılandığı bir ülke ayakta kalamaz. Kalırız diyorsanız onaylayacaksınız. Referanduma ve seçime mecburiyet oluşturuyorsunuz” dedi.

Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Biz 40 yıldır PKK Kürtleri bizden almasın diye evlatlarımızı veriyoruz. Kürde evlatlarımızla kurbanız. Bir gün Kürde kem söz etmiyoruz, PKK’ya düşmanız, Kürde kurbanız. Öcalan’ı Kürt’e değdirmenize de müsaade etmeyeceğiz. Evlat büyütüyoruz, gönderiyoruz, ay yıldızlı al bayrağa sarılıp gönderiyorlar. Sıra dağlar gibi evlatlarımızı poşetlerle alıyoruz biz. Bir gün Kürde kem söz etmedik. Bir gün demedik bunları Kürtler vuruyor diye. PKK alçakları vuruyor dedik. Kürtleri PKK ile bizden alamadılar. Netanyahu'ya da Kürtleri kaptırmayacağız. PKK'ya kaptırmadığımızı Amerika'ya da kaptırmayacağız, İsrail'e de kaptırmayacağız. PKK'nın yapamadığını size de yaptırmayacağız. Şehitlerimizin hepsine Sırrı Süreyya’ya yapılan merasimden istiyoruz. Evlatlarımızın, şehitlerinin hepsinin fotoğrafını okşamanızı istiyoruz. 40 yıldır mücadele etmiş evlatlarınızın çektiği acılara saygılı olacaksınız. Kendi evlatlarını katledenlerin, terör örgütünün mesajlarının okunduğu, muhatap alındığı, onları sevenlerin ağırlandığı, uğurlandığı, kapılarda karşılandığı bir ülke ayakta kalamaz. Görülüyor ki bir paradigma değiştiriyorsunuz. Umarım bu şahsiyet değişikliği değildir. Umarım bu hassasiyet, inanç değişikliği değildir. 2023'de vekaletinizi biz bunların canına okuyacağız, bunlar üzerinden devlete yerleşmeye çalıştıkları için CHP'nin de canına okuyacağız diye seçildiniz, vekaletinizin gerekçesi buydu. Şimdi canına okuyacağız dediklerinize can yoldaşsınız. Temsil imkânı vermeyeceğiz dediklerinize meclis adresi olarak gösteriyorsunuz. Bu süreçte yeni ittifak kurdunuz. 2023'teki seçimde vekaleti milletinizde teröre müsamaha yok, teröristle tebessüm yok, teröristle muhataplık yok, teröristlerin canına okuyacağız, muhataplık kabul etmeyeceğiz diye aldığınız vekalet boşa düştü. Cumhurbaşkanının lafı geldi şimdi. ‘Kadere bak, kimler kimlerle beraber.’ Çıraklık döneminizde yaptıklarınız güzeldi, ustalık döneminde berbat oldu memleket. Devletin başına devlet gelecek diye konuşuyordu ülküdaşlarınız, devletin başına devlet geldi, başımıza gelmeyen kalmadı. Dolayısıyla şimdi yaptıklarınızı referanduma götürmek zorundasınız. Millet bizi çocuklarımızın katilleriyle tebessüm ederken görmeyecek.

Milletimiz bizi çocuklarımızın katillerine gülerken görmeyecek. Öcalan’dan barış havarisi çıkarmaya çalışırken görmeyecek. Milletimiz bizi kendi evlatlarını unuturken görmeyecek. Bu açıklamalar yalnızca bir siyasi uyarı değil; bir vicdan, bir sadakat ve bir şehit onuru çağrısıdır. Anahtar Parti olarak durduğumuz yer, milletimizin durduğu yerdir. Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun sözlerinin arkasındayız. Milletimizi, bu çağrıya kulak vermeye ve bu duruşa omuz vermeye davet ediyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ