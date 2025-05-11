Deva Partisi Genel Merkez Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcısı Zehra Sucu Benli, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Deva Partisi Genel Merkez Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcısı Zehra Sucu Benli, mesajında “Kadınların emeğine, sevgiye ve direncine saygıyla: Tüm Annelerin Günü Kutlu Olsun! Anneler, hayatın taşıyıcı gücüdür. Sadece çocuklarını değil; umudu, sevgiyi, sabrı ve dayanışmayı da büyüten annelerimiz, toplumun gerçek mimarlarıdır. Siyasi Parti Kadın Kolları olarak; evinde, tarlada, fabrikada, okulda, deprem çadırlarında, savaş gölgesinde ve hayatın her alanında emeğiyle, yüreğiyle var olan tüm annelerin Anneler Günü’nü saygı ve sevgiyle kutluyoruz. Bugün, anneliği yalnızca biyolojik bir rol değil; şefkatin, fedakârlığın ve direnişin bir temsili olarak görüyoruz. Yoksulluğa, eşitsizliğe, şiddete karşı çocuklarını yaşatmaya çalışan kadınların mücadelesi bizim yol haritamızdır. Biz, annenin yalnız bırakılmadığı, kadınların güçlü olduğu bir ülke için çalışıyoruz. Annelerimizin karşılıksız emeği sosyal politikalarla güvence altına alınmalı, annelik cezası değil; annelik onuru yaşatılmalıdır. Her annenin huzurlu, eşit ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir Türkiye, hepimizin sorumluluğudur. Başta evlatlarını savaşta, hastalıkta, şiddette kaybetmiş anneler olmak üzere, yüreği evladıyla atan tüm anneleri saygıyla selamlıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ