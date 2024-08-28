Çorum Belediyesi tarafından Haziran ayı içerisinde startı verilen Yaz Spor Okulları sona erdi. Yaklaşık 2 ay süren spor faaliyetlerinin ardından Çorum Belediyesi tarafından kapanış töreni düzenlendi. Buharaevler Mahallesi Perşembe Pazarı yerinde gerçekleşen törene, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, antrenörler, yaz spor okullarında eğitim alan sporcular ve veliler katıldı.



Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, bu yaz Çorum Belediyesi'nin Buhara Kültür Merkezi'nde 1570, Ulukavak Mahallesi Spor Tesisleri'nde 497, Kale Mahallesi Spor Tesisleri'nde 676, Mevlana Spor Tesisleri'nde 325, Gülabibey Yüzme Havuzu'nda 484 ve Ulukavak Yüzme Havuzu'nda 448 olmak üzere toplam 6 spor tesisinde 4000 minik öğrencinin yaz spor okullarında eğitim aldığını söyledi. 20 branşta gerçekleşen yaz spor okullarında öğrencilerimizin sporla dolu bir yaz dönemi geçirdiğini belirterek, kursa katılan tüm öğrencileri tebrik, velilere ise teşekkür etti.



Daha sonra ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu yaptıkları konuşmada yaz spor okullarının önemine değinerek Çorum Belediyesi'ne spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının son bölümünde kürsüye çıkan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kursa katılan tüm kursiyerlere sporculuk kariyerlerinde başarılar dilerken, sporcu velilerine de Çorum Belediyesi Yaz Spor Okulları'nı tercih ettikleri içinde teşekkür etti. Çorum Belediyesi olarak göreve geldikleri günden itibaren spora ve sporcuya her zaman destek olduklarının altını çizen Başkan Aşgın, bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından minik öğrenciler kendilerini izlemeye gelen ailelerine görsel şov yaptılar. Güreş, karate ve jimnastik gibi branşlarda yapılan gösterilerin ardından program, çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

AŞGIN'A ÇİÇEKLİ TEŞEKKÜR

Her fırsatta Çorum’u spor şehri yapmak istediğini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaz spor okullarının kapanış töreninde unutulmadı.

Kürsüde günün anlam ve önemini içeren konuşmasını yaptıktan sonra yaz spor okulunda eğitim gören bir grup sporcu Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı çiçek takdim ederek teşekkür etti.

MİNİKLERE ÇEKİLİŞLE HEDİYE

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarını'nın kapanış töreninde minik sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Çorum Belediyesi Hizmetler Müdürlüğü tarafından törene katılan tüm sporculara çekiliş kartı verildi. Daha sonra kura ile çekilen numara sahiplerine 5 voleybol topu, 5 basketbol topu, 5 futbol topu, 5 Ahlatcı Çorum FK forması ve 3 adet bisiklet verildi.

AŞGIN'A SEVGİ SELİ

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a yaz spor okullarının kapanış töreninde sporcular ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

Çorum'u spor şehri yapma konusunda önemli yatırımlar yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Perşembe Pazarı yerinde gerçekleşen törende coşkuyla karşılandı. Özellikle minik çocukların yoğun ilgisine maruz kalan Başkan Aşgın, bol bol fotoğraf çekinerek minik sporcuların gönüllerini fethetti.