Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde başlatmış olduğu Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı Kadeş Meydanı'nda düzenlenen törenle açıldı. Törene, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Alagöz, Belediye Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile Spor Taban birlikleri başkan ve yöneticileri, Yaz Spor Okullarında görev yapacak antrenör ve sporcular ile birlikte az sayıda sporcu velisi katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın açılış konuşması gerçekleştirdiler.



Devam eden açılış töreninde halk oyunu, masa tenisi, cimnastik, karate ve okul öncesi spor şenliği gösterileri yapıldı. Bu bölümde sporculara eşlik eden protokol üyeleri branşlarda hünerlerini sergilediler.

Yaz Spor Okulları hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, bu yaz sezonunda 34 farklı branşta çalışma yapılacağını ve 117 antrenörün bu çalışmalarda görev yapacağını söyledi. Merkez ve 13 ilçede ücretsiz olarak devam eden olan Yaz Spor Okullarına başvuruların devam ettiğini de belirten Çağlar 'Gençler hepinizi spor salonlarımıza, sahalarımıza ve havuzlarımıza bekliyoruz' dedi.