Çocukların zamanlarını verimli ve kaliteli geçirmelerine imkan sağlayan yaz okullarını önemsediklerini belirten Vali Zülkif Dağlı, ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülecek olan sanatsal, kültürel, eğitim ve sportif içerikli faaliyetlerden il ve ilçeler genelinde daha fazla çocuğun faydalanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz, Bayram Köse, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ