Nazmi Avluca Sahası’nda gerçekleştirilen şampiyonada 25 sporcu yarışırken, 2 kategoride yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Makaralı yay U21 kategorisinde Yusuf Soy birinci olurken, klasik yayda kategorilerine göre dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

U15 kadınlar: 1. Nazlı Nur Özcan (Yalvaçer Akademi Spor Kulübü), 2. Aybüke Özdemir (Yalvaçer Akademi Spor Kulübü)

U15 Erkekler: 1.Barlas Yıldırım (Hitit Okçuluk Spor Kulübü)

U18 kadınlar: 1. Rabia Demirkıran (Çorum Okçuluk Spor Kulübü), 2. Elif Pınar Erkoç (Çorum Okçuluk Spor Kulübü), 3. Fatma Eda Nur Kılıç ( Çorum Gençlikspor), 4. Hatice Efsa Çağıl (Çorum Gençlikspor)

U18 erkekler: 1.Gökhan Güngör (Bayat Okçuluk), 2. Zafer Tülek (Bayat Okçuluk), 3. Mahmut Efe Yıldız (Çorum Gençlikspor), 4. Ahmet Sefa Çetin (Bayat Okçuluk)

U21 kadınlar: Buket Kaya (Hitit Okçuluk)

U21 erkekler: 1. Uğur Altuncu (Bayat Okluçuluk), 2. Arif Yalvaçer (Yalvaçer Akademi Spor Kulübü)

Dereceye giren okçular madalya ile ödüllendirildi.