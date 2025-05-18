Nazmi Avluca Sahası’nda gerçekleştirilen şampiyonada 25 sporcu yarışırken, 2 kategoride yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.
Makaralı yay U21 kategorisinde Yusuf Soy birinci olurken, klasik yayda kategorilerine göre dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:
U15 kadınlar: 1. Nazlı Nur Özcan (Yalvaçer Akademi Spor Kulübü), 2. Aybüke Özdemir (Yalvaçer Akademi Spor Kulübü)
U15 Erkekler: 1.Barlas Yıldırım (Hitit Okçuluk Spor Kulübü)
U18 kadınlar: 1. Rabia Demirkıran (Çorum Okçuluk Spor Kulübü), 2. Elif Pınar Erkoç (Çorum Okçuluk Spor Kulübü), 3. Fatma Eda Nur Kılıç ( Çorum Gençlikspor), 4. Hatice Efsa Çağıl (Çorum Gençlikspor)
U18 erkekler: 1.Gökhan Güngör (Bayat Okçuluk), 2. Zafer Tülek (Bayat Okçuluk), 3. Mahmut Efe Yıldız (Çorum Gençlikspor), 4. Ahmet Sefa Çetin (Bayat Okçuluk)
U21 kadınlar: Buket Kaya (Hitit Okçuluk)
U21 erkekler: 1. Uğur Altuncu (Bayat Okluçuluk), 2. Arif Yalvaçer (Yalvaçer Akademi Spor Kulübü)
Dereceye giren okçular madalya ile ödüllendirildi.