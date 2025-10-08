Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve beraberindeki heyet, kentteki yaşlı bireyleri ziyaret ederek gönüllere dokundu.

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen ziyaretlerde Aydın ve beraberindeki heyet büyüklerin hatırlarını sorarak, çeşitli hediyeler takdim etti.

İl Müdürü Aydın, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, yaşlıların toplumun hafızası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün, geçmişin tecrübelerini geleceğe aktaran, hayatımıza değer ve anlam katan kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek gönül sayfalarında yer aldık. Yaşlılarımız, milletimizin hafızası, kültürümüzün taşıyıcısı, ailelerimizin birleştirici gücüdür. Bizlere miras bıraktıkları sadece hatıralar değil; aynı zamanda hayat dersleri, sevgi, sabır ve vefadır. Büyüklerimizin ellerinden hürmetle öpüyor, sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyoruz.”

İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle yapılan etkinlik kapsamında, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenildiği ve her daim yanlarında olunacağı vurgulandı.

Etkinlik, yaşlı bireylerin memnuniyetini ifade ettikleri teşekkür konuşmaları ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi