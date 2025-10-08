Siyaset sahnesinde yarım asra yakın birlikte yol yürüyen iki dost, yeniden bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri, Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş, Saadet Partisi’nin önceki Sungurlu İlçe Başkanı Hacı Arslan Tök’ü ziyaret etti.

50 yıla yakın süren iki dostun Sungurlu’daki bir restoranda gerçekleşen buluşmasında eski hatıralar tazelendi, ilçenin ve ülkenin gündemi üzerine sohbet edildi.

Cafer Güneş, “Dostum Hacı Arslan Tök ile omuz omuza verdiğimiz mücadeleleri unutmamız mümkün değil. Tekrar bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum.” ifadelerini kullandı.

Hacı Arslan Tök ise ziyaretin kendisini memnun ettiğini belirterek, “Dostluk ve kardeşlik her şeyden önemli. Dostum Cafer Güneş’e bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum,” dedi.

Buluşma, karşılıklı iyi dileklerle son buldu.

