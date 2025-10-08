2024 yılını “Emekli Yılı” ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklileri adeta bir lokma ekmeğe muhtaç hale getirdiğini vurgulayarak 2025 yılında ise “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Milletvekili Tahtasız: “Gelinen noktada geçim sıkıntısı başta olmak üzere çeşitli sebeplerden aileler dağılma noktasına geldi” dedi.

20 yıldır bu ülkeye ve Türk ordusuna hizmet eden bir Jandarma Astsubay’ın kendisine gönderdiği mektubu paylaşarak iktidarın “Aile Yılı” söyleminin içinin ne kadar boş olduğunun gözler önüne serildiğini anlatan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız; “Anlaşılan o ki iktidarın gözünde aile olmak ve aile kalmak için iktidara yakın olmak gerekiyor. Onun haricinde geçim sıkıntısından boşanmalar artmış, tayinler nedeniyle aileler farklı şehirlere dağılmış, çocuklar anne ve babasız büyümek zorunda kalmış… Kimin umurunda?” diye konuştu.

Çorum Milletvekili Tahtasız kendisine yollanan mektubu şu şekilde açıkladı: “İşte size somut bir örnek. Bakın ne diyor Jandarma Astsubayımız: “20 yıllık Jandarma astsubayım. Eşim …… Üniversitesi’nde 20 yıllık devlet memuru. Tunceli, Ankara, İstanbul, Şırnak, Çorum illerinde görev yaptım. Şu an İzmir’de görev yapmaktayım. Atandığım hiçbir ile eşimin tayinini yapmadılar. 3 çocuğum var. 20 yıllık evlilik hayatımızda 15 senesi çoluğumdan çocuğumdan ve eşimden ayrı farklı illerde geçti. Görev safahatımın yüzde sekseni komando ve özel harekat birliklerinde terörle mücadelenin içinde fedakar bir şekilde geçmiştir. İzmir'deki üniversitelere gittiğimde yetkililerle görüştüğümde işte söz verdiğimiz kişiler var onları alacağız referansla alıyoruz sizi alamayız gibi cevaplar verilmektedir. Şu an Anayasa’da aile bütünlüğü olmasına rağmen ben yıllardır eşimden ve çocuklarımdan ayrıyım. Yıllardır mağdur ediliyoruz. 3 çocuğum beni görmeden büyüyorlar. Sırf torpil, tarikat ve iktidar siyasetine mensup olmadığım için yıllarca ben çocuklarım ve ailem eşim mağdur edildi. Aile yılı diyorlar ama yıllardır da eşini çocuklarını ailesinden uzak olan insanları mağdur ediyorlar.”

Muhabir: Haber Merkezi