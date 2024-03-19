Vali Zülkif Dağlı, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılara Saygı Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında, bir milletin ve medeniyetin değerinin büyüklerine gösterdiği sevgiyle ve şefkatle ölçülebileceğini kaydeden Dağlı, şunları dile getirdi:

“ O nedenle, büyüklerimiz biz küçükken bizleri nasıl şefkatle kucakladılarsa, bizler de yaşlandıklarında onları aynı şekilde kucaklamalı, şefkatle sarılmalı, tecrübe ve birikimlerine ihtimam göstermeliyiz.

En verimli çağlarını ülkesine ve milletine hizmetle geçirmiş bütün değerli büyüklerimize hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, onların sıkıntılarına ortak olup, çözüm yolları aramak ve hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak bizlere düşen önemli görevler olup, devlet ve millet olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret göstermeye devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizde her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanmakta olan ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ vesilesiyle bütün yaşlılarımızın her zaman baş tacı olduklarını özellikle ifade ediyor, kıymetli büyüklerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum.”

Editör: SELDA FINDIK