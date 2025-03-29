Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan yaşlı vatandaşlarda anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında, huzurevi sakinleriyle sohbet edilerek koruyucu ve önleyici ruh sağlığı politikaları kapsamında yaşlıların iyilik halinin artırılması hedeflendi. Ayrıca, yaşlılarımızın sağlıklı bir şekilde yaşlanabilmesi adına farkındalık oluşturmak amacıyla sağlıklı yaşam tavsiyeleri verildi. Etkinlik sonunda, huzurevi sakini yaşlıların el sanatları sergisi gezilerek, onların üretkenliklerini ve yeteneklerini kutlamak amacıyla onlara teşekkür edildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, bu tür ziyaretlerle yaşlıların hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını desteklemeyi ve onlara toplumun değerli bireyleri olarak hak ettikleri saygıyı göstermeyi sürdüreceği dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi