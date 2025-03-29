Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği’nde her akşam uluslararası öğrencilere iftar yemeği verildi.

Hitit Üniversitesi’nde okumak üzere 40 farklı ülkeden ilimize gelen öğrenciler hayır sahiplerinin katkıları ile 30 gün boyunca iftar yemeklerinde biraraya getirildi.

HİTÜ’de okuyan toplam 450 öğrenciye her akşam Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği’nde iftar yemeği verildi. İftar yemeklerinden ardından ise başta devletimiz olmak üzere tüm İslam ülkelerinin birlik ve beraberliği için dualar edildi.

Editör: SELDA FINDIK