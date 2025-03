Valilikten yapılan açıklamada, her yıl rutin olarak alınan trafik ve asayiş önlemlerine ek olarak bu yıl bazı ilave uygulamaların da devreye sokulacağı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bayram öncesi ve sonrasında artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle şehir içi ve şehirlerarası yollarda denetimlerin sıklaştırılacağı bildirildi. Radar, alkol metre ve drone gibi teknolojik ekipmanlarla yapılacak kontrollerle, trafik ihlallerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de artırılacak.

HAVA- YOL DURUMU İÇİN BİLGİLENDİRME

Trafik güvenliğini etkileyebilecek olumsuz hava koşulları ve yol durumları hakkında halka zamanında bilgilendirileceği, basın ve yayın organları aracılığıyla anlık duyurular yapılacağı vurgulandı. Böylece yol kullanıcılarının daha dikkatli ve tedbirli olmaları sağlanacak.

YOĞUN ALANLARDA GÜVENLİK ARTACAK

Otobüs garı, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, eğlence mekanları ve çocuk oyun alanları gibi yoğunluğun yaşanabileceği alanlarda hem trafik hem de asayiş yönünden tedbirler artırıldı. Hırsızlık, dolandırıcılık, kap-kaç gibi suçlara karşı ise özellikle nakit para akışının yoğun olduğu bölgelerde ekip sayısı artırıldı ve kontroller sıklaştırıldı.

TERMİNALDE EK PERSONEL

Bayram dolayısıyla artacak yolcu kapasitesine karşılık olarak otobüs terminallerinde personel takviyesi yapıldı. Yolcuların bagaj ve eşyalarının sadece bilet gösterilerek teslim alınması konusunda terminal görevlileri tarafından sıkı denetim uygulanacak.

24 SAAT SAĞLIK HİZMETİ

Çorum Valiliği bayram boyunca yaşanabilecek olası kazalara karşı tüm sağlık kuruluşlarında 24 saat esasına göre nöbetçi sağlık ekipleri görevlendirdiğini duyurdu. 112 Acil Servis ekiplerinin sayısı da artırılarak hızlı müdahale kapasitesi yükseltildi.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Bayram dolayısıyla iş yerlerinde artacak yoğunluk göz önüne alınarak fırın, pastane, lokanta, gezici satıcılar gibi işletmelerde halk sağlığına yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığı belirtildi. Aynı şekilde, genel hijyen ve gıda güvenliği açısından her türlü iş yeri Valilik tarafından denetlenecek.

NÖBETÇİ EKİPLER

Elektrik, doğalgaz, su, telefon gibi temel altyapı hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmaması adına ilgili kurumlar tarafından nöbetçi ekipler oluşturuldu. Her türlü teknik arıza ve şikâyet için ekipler 24 saat görev başında olacak.

ACİL NUMARALAR

Acil Durumlarda Başvurulacak İletişim Numaralar ise 112 Acil Çağrı Merkezi: 112; Belediye Zabıta: 153; Çorum Gaz: 187; Elektrik Arıza: 186 ve Telefon Arıza: 121” olarak açıklandı.

