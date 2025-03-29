Dernek yerleşkesinde yapılan iftar programına Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Sait Aydın, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu (3.Kademe) müdürü Can Fırat Şahin, Çorum Belediyesi Buhara Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Mustafa Yüzgenç, Yeniyol Mahalle Muhtarı Seydi Demiray, Altınokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakcı, Otizmli özel bireyler, aileleri ve misafirler katılım sağladı. Dernek başkanı Fatma Avuncu programda yaptığı konuşmada Ramazan ayının rahmet, mağfiret, birlik, beraberlik ve bizi biz yapan değerleri hatırlayacağımız bir ay olduğunu belirterek katılımlarından dolayı ailelere ve misafirlere teşekkür etti. Otizmli çocuklar için düzenlenen Hacivat ve Karagöz oyunu ile program sona erdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR