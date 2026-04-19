Çorum Hakimiyet Gazetesi çalışanı Barış Sol’un babası, İlk Adım Basımevi Sahibi Kadir Sol’un ise ağabeyi, Sanayi Çarşısı esnafından, kaportacı, “Albay Yaşar” namıyla maruf Yaşar Sol (78), kalp yetmezliği nedeniyle Cumartesi günü hayata veda etti.

Fevzi Sol ile Kadir Sol’un ağabeyleri, Nilgün Teksan, Gülşah Seçgel, Özgür Sol ve Barış Sol’un babaları olan Yaşar Sol’un cenazesi, Cumartesi günü Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına, Çorum’un önceki Milletvekili ve Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.