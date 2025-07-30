1981 yılında dönemin Kooperatif Başkanı Yaşar Demirer ile birlikte göreve başlayan Kirişçi, uzun yıllar boyunca müdür yardımcılığı görevini başarıyla sürdürdü. 1986 yılından bu yana Kooperatif Başkanı olarak görev yapan Vedat Canbek ve kısa süre önce hayatını kaybeden Cihan Olur ile birlikte çalışan Yaşar Kirişçi, Esnaf Kefalet denilince akla gelen isimlerin başında geliyordu.

Kooperatifteki görevinin yanı sıra 1999-2003 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi’nden Çorum Belediye Meclis Üyeliği de yapan Yaşar Kirişçi, Belediye Başkanı merhum Arif Ersoy’un istifasının ardından bir dönem Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlenmişti.

44 yıl boyunca büyük bir özveriyle görev yapan Yaşar Kirişçi, “Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm başkanlara, yönetim kurulu üyelerine ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Esnafımıza hizmet etmek benim için onur kaynağıydı” dedi.

Çorum’da esnaf ve sanatkarlar tarafından büyük saygı gören Yaşar Kirişçi’nin emekliye ayrılması, “esnaf kefaletin hafızası” olarak nitelendirilen bir dönemin kapanışı olarak değerlendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi