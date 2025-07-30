Çorum’da 2025 yılı Haziran ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 89 adet (% 0,5), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 13.953 adet (% 6,8) artarak 218.334 adede ulaştı. 2025 Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 32 milyon 366 bin 546 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Çorum, toplam 218.334 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının % 0,7’sine sahip.

2025 Haziran ayı sonu itibariyle Çorum’daki toplam 218.334 aracın % 44,8’i (97.787) otomobil, % 1,2’si (2.518) minibüs, % 0,5’i (1.026) otobüs, % 11,6’sı (25.363) kamyonet, % 2,9’u (6.250) kamyon, % 16,9’u (36.945) motosiklet, % 0,2’si (518) özel amaçlı taşıtlar ve % 22’si (47.927) traktörden oluşuyor.

Çorum’da Haziran ayında 4.706 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde % 62,8 ile ilk sırada yer alan otomobili % 12 ile traktör ve % 11,7 ile kamyonet takip etti.

Çorum’da Haziran ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla motosiklet (%24,9), özel amaçlı taşıtlar (% 8,1) ve otomobil (%5,1) şeklinde gerçekleşti

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR