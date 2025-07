Toplu Sözleşme masasına oturan Konfederasyonun mevcut durumdan şikâyet ettiğini belirten Taşkın, Toplu Sözleşme masasına oturanların sorunları çözmekle mükellef olduklarını, şikayet etmeye haklarının olmadığını söyledi.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin çalışma barışını ve çalışanların moral ve motivasyonlarını bozduğuna vurgu yapan Taşkın, çalışanlar üzerindeki vergi yükünün arttığını belirterek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Herkesin sorumluluğunu bilmesi gerekiyor. Ekonominin mevcut durumundan memur ve memur emeklisi sorumlu değildir. Tasarruf deniyor ama devlet tasarruftan imtina ediyor. İç ve dış borç açığı memurun ve emeklinin sırtına vergi olarak yükleniyor. Gelir adaletsizliği had safhada. Faiz artmış, vergi matrahı düşük, enflasyonu düşürmek adına dar ve sabit gelirli memur, memur emeklisi, asgari ücretli ve işçi ücretleri baskılanıyor. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım, gıda gibi zorunlu ve temel ihtiyaç maddelerine gelen uçuk zam oranlarıyla fiyatlar yükselirken sabit ücretlinin maaşı yerinde sayıyor, hatta geriliyor.

Memur ve memur emeklisinin yoksullaşması yetkili sendika ve Konfederasyonun başarısızlığıdır.

Masaya oturan Konfederasyon 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerindeki başarısızlığını kabul ediyor. İki yıldır maaşların baskılandığını ve kayıpların arttığından söz ediyor. Peki, Hükümet vermediyse siz ne yaptınız? Elinizdeki 1 milyonluk üye gücünü neden kullanmadınız? Çalışanların aklıyla alay etmeyin! Memurun ve emeklinin bugün içinde bulunduğu geçim sıkıntısının tek sorumlusu sizsiniz.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden de çalışanların umudu yok

Çalışanlar, toplu sözleşme masasına oturanların şikâyet değil, çözüm odaklı çalışma yapmalarını bekliyorlar. Her yıl maaşa yapılan orantısal zammın tahmin edilen enflasyona göre değil, gerçekleşen enflasyona göre verilmesini, seyyanen zammın kök maaşa yansıtılarak memur emeklilerine de verilmesini, enflasyon farklarının her ay maaşa yansıtılmasını, gelir vergisi oranının %15’te sabitlenmesini, vergi diliminin yükseltilmesini, 3600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesini, bayram ikramiyesi verilmesini, yoksulluk sınırının üstünde tek kalem maaş verilmesini, YHS’nın kaldırılarak eğitim durumlarına göre teknik hizmetler sınıfı ile genel idari hizmetler sınıfına sınavsız olarak geçirilmelerini, ücretsiz kreş açılması veya kreş desteği verilmesi gibi çalışanların ekonomik durumlarını düzeltecek önemli çalışmaları bekliyor. Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerinin geçinemediğinden söz ediyor. Günaydın! Yeni mi anladınız? Bu olumsuz tablodan siz sorumlu değil misiniz? Gelir kayıplarının telafisi için ne yaptınız? Biz söyleyelim; siyasetle kol kola girip memur ve memur emeklilerinin yoksullaştırılmasını seyredip alkışladınız. Dolayısıyla 7. Dönem Toplu Sözleşme de başarılı olamadınız. 8. Dönem Toplu Sözleşmeden de bir şey beklenmiyor!

Memur ve memur emeklilerinin beklenen enflasyona göre maaş artışı ile yoksullaştırılmasını içinize nasıl sindirebildiyseniz, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden de çalışanların umudu yok ve aynı tiyatroyla karşı karşıya olduklarını biliyorlar. 2012 yılından bugüne kadar Merkez Bankası hedeflenen enflasyonu tutturamadı. Bunun sonucu olarak dar ve sabit gelirli ücretli devamlı kaybetti ve sayenizde geçim sıkıntısı içinde yaşıyor. İki yıldır maaş ve ücret artışları tahmin edilen enflasyonun hep altında kaldı. Sayenizde Hükümet, alacaklarına aslan kesilirken iş vermeye geldiği zaman üç maymunu oynuyor!

Sendikaların gelişmesini ve faaliyetlerini rahatça yapabilmelerini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç var.

Öncelikle sendikaların faaliyetlerinin kısıtlanmasına karşıyız. 4688 sayılı yasada yapılacak düzenleme ile kamu çalışanlarının sendikalara üyelik ve istifalarının e-devlet üzerinden yapılmasını istiyoruz. İdarelerin, sendika ayrımı yapmasını ve faaliyetlerini engellemeye yönelik hukuka aykırı uygulamalarını kabul etmiyoruz. Bu önlenmelidir. Sendikalı çalışan sayısını artırmak ve sendikal faaliyetlerin rahatça yapılabilmesini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bunlar, aynı zamanda ülkemizde demokrasinin gelişmesini sağlayacaktır. Bu hususlar ile ilgili çalışmaları destekleriz, aksi halde belli bir sendikanın büyümesini ve gelişmesini sağlamaya yönelik adımlara şiddetle karşıyız.”

Muhabir: Haber Merkezi