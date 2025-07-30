Çorum’da buğday yüklü traktör devrildi sürücü hayatını kaybetti.
Süleyman Keçeci (69) idaresindeki 05 LN 176 plakalı buğday yüklü traktör Bahçelievler Mahallesi Bayraklı Sitesi hobi bahçeleri mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Keçeci doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Keçeci'nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK