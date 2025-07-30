Sungurlu Savunma Sanayi Bölgesinde silah ve mühimmat üretim yapan ARCA ile Gold Force Barut Fabrikası'nı gezen Kacır, daha sonra Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Sungurlu'da ziyaret ettiği ARCA ve GoldForce tesislerinin çok önemli tesisler olduğunu söyledi.

Bu 2 tesisin Türkiye'nin mühimmat ihtiyacını karşılamaya ve savunma sanayi ihracatını artırmaya dönük üretim yaptığını belirten Kacır, "Ziyaretlerde hem bu tesislerin altyapılarını yerinde görmüş, hem de bunların büyümesine ilişkin planları yatırımcılarımızla değerlendirmiş olduk." dedi.

Bakanlık olarak yeni sanayi yatırımlarının Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi gayret içinde olduklarını dile getiren Kacır, "Her bir şehrimizde 4 yatırım konusuna Türkiye'de en ileri düzeylerde yatırım teşviklerini sunarak, Anadolu şehirlerinin yeniden yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi olması adına 'Yerel Kalkınma Hamlesi' programını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çorum'da, yatırımcılarla bu tür hedefleri istişare edeceklerini ifade eden Kacır, "Sanayi altyapılarıyla, organize sanayi bölgeleriyle önümüzdeki dönemde hızla tamamlanacak demiryolu yatırımlarıyla Çorum'un üretimde, istihdamda ve ihracatta büyümesi için hep birlikte yoğun gayret içinde olacağız." şeklinde konuştu.