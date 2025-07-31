Eczacı Odası’nın açıklamasında, eczacılık mesleğine yönelik eleştirilerin haksız olduğu belirtilerek, “nöbetçi eczane” sistemi üzerinden eczacıların töhmet altında bırakıldığı, bilgi eksikliğine dayalı ifadeler kullanıldığı, kamuoyunda yanlış algıya neden olabilecek genellemeler yapıldığı savunuldu.

Bu tür yazılarla, halkın sağlığı hakkında doğrudan katkı sunan bir meslek grubunun emek ve özverisinin gölgelendiğine dikkat çekilen açıklamada, nöbetçi eczaneye kolay ulaşılabilmesi için gereken titizliğin gösterildiği belirtilerek, özellikle şu bilgi verildi:

Bazı reklam amaçlı siteler, yanıltıcı bilgi verebilmektedir. Bu nedenle, nöbetçi eczanenin öğrenilebilmesi için, yalnızca resmî oda siteleri, teb.org.tr, il sağlık müdürlükleri ve e-Devlet dikkate alınmalıdır.”