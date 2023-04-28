Alınan bilgiye göre, Ahmet Eser’in kullandığı araç, İskilip istikametinden Sanayi yönüne seyir halindeyken hayvan pazarının karşısında kaygan zeminde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu araçta sıkışan yaralı genci, araçtan çıkartarak ambulansla İskilip Devlet Hastanesine kaldırdı.

Eser Kuyumcu sahibi Abdullah Eser’in oğlu olan 19 yaşındaki Ahmet Eser tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Eser’in vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı.