Bu doğrultuda toplumda örnek yaşamlarıyla takdir toplayan Türkan ve emekli öğretmen Ethem Sert çifti ziyaret edildi. Ziyaret sırasında öğrenciler, Sert çifti ile keyifli bir sohbet gerçekleştirerek onların yaşam tecrübelerini dinleme fırsatı buldu.

Öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri büyüklere takdim ederek duygu dolu anlar yaşattı. Ayrıca, ziyarette Ethem Sert’in Öğretmenler Günü de kutlanarak kendisine yıllar boyunca eğitime verdiği katkılar için teşekkür edildi.

Etkinlik boyunca sıcak ve samimi bir atmosfer hâkim oldu; yaşlılarımızın yüzündeki tebessüm öğrencilerin gönüllerinde unutulmaz bir iz bıraktı.

Bu anlamlı etkinlik ile aile değerlerine dikkat çekilmesi, büyüklerin hatırlanması ve yeni nesiller ile aralarındaki sevgi bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Muhabir: SELDA FINDIK