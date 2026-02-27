Çorum'un İskilip ilçesinde köprünün ayağının yıkılması sebebiyle ulaşıma kapatılan yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler çalışmaları devam ediyor. Yol yapılacak geçici köprü ile ulaşıma açılacak.

Çorum'un İskilip ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı karayolundaki, Çomu Çayı üzerinde yer alan köprünün bir ayağı, 16 Şubat tarihinde yıkılmıştı. Tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan köprüde Karayolları tarafından çalışma başlatıldı. Hem iki ilçe arasında hem de köylere ulaşımın sağlandığı köprünün yıkılmasının ardından ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanıyor. Karayolları ekiplerinin incelemelerinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başlandı. Yolun yapılacak geçici bir köprüyle ulaşıma açılacağı ve yıkılan köprünün yerine yeni bir köprü inşa edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı