İlimiz İskilip İlçesi’ndeki Ebussud Efendi Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu toplantı salonunda İl Müftüsü Şahin Yıldırım yönetimindeki toplantıya il müftü yardımcıları ile 13 ilçe müftü/vekili katıldı.

Toplantıda din hizmetlerinin etkinliği, ilçeler arası koordinasyon ve yeni dönem planlamaları görüşülürken yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda TDV Çorum Şube temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe, ilçe müftülerine dijital FYS ( Faaliyet Yönetim Sistemi) programının yeni sürümü ile alakalı sunum yaptı.

Toplantı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Muhabir: Haber Merkezi