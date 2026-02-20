İskilip Kaymakamlığı bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin sürdüğü bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde yürütülen program kapsamında, ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden engelli, yaşlı ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara evde bakım ve destek hizmeti verildiği belirtildi.

Vakıf ekiplerince ev temizliği ve hijyenik ortam oluşturulması, kış aylarında soba temizliği, kurulumu ve yakacak hazırlığı gibi ağır işlerin yapılması, yemek pişirme ve mutfak desteği sağlanması, pazar ve market alışverişlerinin gerçekleştirilerek ihtiyaç malzemelerinin kapıya teslim edilmesi hizmetlerinin sunulduğu aktarılan açıklamada, program kapsamında her ay ilçe merkezinde 107, köylerde ise 112 olmak üzere 219 haneye ulaşıldığı, hanelerde yaşayan 335 kişiye düzenli hizmet verildiği kaydedildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı