Çorum’un İskilip ilçesinde kurulması kararı alınan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat başkanlığında yapılan İskilip Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ilçenin geleceğini yakından ilgilendiren kritik kararların alındığı belirtildi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin de hazır bulunduğu toplantıda 2026 yılı yatırım programına alınan İskilip OSB’de altyapı çalışmalarının somut aşamaya ulaştığı belirtildi. Yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve telekomünikasyon projelerine ait teknik verilerin hazır hale getirildiği, ilgili bakanlık onaylarının ardından çalışmaların etap etap hayata geçirileceği bildirildi. Doğalgaz altyapısına yönelik planlamaların da ele alındığı toplantıda, OSB’nin yatırımcılar açısından daha güçlü ve cazip bir yapıya kavuşturulması için atılacak adımlar değerlendirildi.

OSB yolunda kalan son kamulaştırma işleminin belediyece tamamlandığı belirtilirken görünürlüğün artırılması için OSB’yi gösteren bir totem çalışmasının da başlatılacağı ifade edildi.

İskilip için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak sürece katkı sunan başta Kaymakam Polat olmak üzere herkese teşekkür eden Çizikci, “İskilip için kurduğumuz hayaller artık gerçeğe dönüşüyor. Organize Sanayi Bölgemiz; gençlerimize iş, ilçemize üretim ve hepimize umut olacak” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi