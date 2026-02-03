Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarının olağan genel kurulları sürüyor.

Bu kapsamda İskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığı’nın olağan kongresi önceki gün üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Divanın teşekkülü, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporları okundu. Gelir-gider ve bilançoların okunarak ibrası ile süren kongrede yeni dönem çalışma planı, tahmini bütçe de oybirliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümü sonrasında ise mevcut Oda Başkanı Osman Top tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi.

Muhabir: Haber Merkezi