İskilip Müdafai Hukuk Cemiyetinin kuruluşunda yer alarak cesaret ve azmini gösteren, Cumhuriyetimizin temellerinin oluşumunda yer alan İsmail Hakkı Efendi, vefatının 104. yılında mezarı başında anıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Mücadelenin kahramanlarından Kuvayı Milliye Müftüsü İskilipli İsmail Hakkı Efendi’yi mezarı başında andı.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, İl Genel Meclisi üyeleri; Ümit Er, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Anahtar Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Ali Dişli ve CHP İl-İlçe Yöneticileri, İskilip İlçesi’nde Milli Mücadelenin kahramanlarından Kuvayı Milliye Müftüsü İskilipli İsmail Hakkı Efendi’nin mezarını ziyaret etti.

CHP heyeti, İsmail Hakkı Efendi’yi dualarla yad etti.

“CUMHURİYETİN TEMELLERİNİN

OLUŞUMUNDA YER ALDI”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “İskilip Müdafai Hukuk Cemiyetinin kuruluşunda yer alarak cesaret ve azmini gösteren, Cumhuriyetimizin temellerinin oluşumunda yer alan İsmail Hakkı Efendi’yi rahmetle anıyoruz” dedi.

“CUMHURİYETÇİ BİR DAVA ADAMIYDI”

Milletvekili Mehmet Tahtasız ise yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Milli Mücadele’nin en çetin günlerinde halkı bağımsızlık için ayağa kaldıran İskilip’in kahraman müftüsü İsmail Hakkı Efendi’yi rahmet ve minnetle mezarı başında andık.

Vaazlarıyla direnişe yön veren, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kuruluşunda ön saflarda yer alan; Sivas Kongresi kararlarına bağlılığını telgrafla bildiren 150 vatansever müftümüzden biri olmuştur.

Birinci Meclis binasının tamamlanması için topladığı bağışlarla İskilip’i en yüksek katkı sağlayan ilçelerden biri olarak tarih sayfalarına geçmesine vesile olmuş.

Vatan uğruna canla başla çalışan, iki evladından birini şehit veren; ancak Cumhuriyet’in ilanını göremeden 8 Şubat 1922’de ebediyete irtihal eden bir dava adamıydı.

Onun cesareti ve inancı, Kuvâ-yi Milliye’nin ruhunu besleyen en güçlü ışıklardan biri olarak tarihe geçti. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

Muhabir: Haber Merkezi