İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İskilipli Kuva-yi Milliye Müftüsü İsmail Hakkı Efendi’nin vefatının sene-i devriyesi dolayısıyla düzenlenecek anma programına tüm vatandaşları davet etti.

Anma programı yarın (8 Şubat 2026 Pazar günü) saat 11.00’de, merhum İsmail Hakkı Efendi’nin kabri başında gerçekleştirilecek. Programda, Millî Mücadele’nin öncü isimlerinden olan İsmail Hakkı Efendi rahmet ve minnetle yâd edilecek.

Başkan Çizikci, bu anlamlı günde Millî Mücadele’nin kıymetli bir ismini hep birlikte anmak istediğini belirterek, tüm vatandaşları anma programına katılmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi