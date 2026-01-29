İskilip Belediyesi personelinin 2026 yılı maaş ve sosyal haklarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme; Belediye Başkanı İsmail Çizikci ile Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve Şube Başkan Yardımcısı Adem Yalçınkaya tarafından imza altına alındı.

İmza törenine sendika temsilcileri ile birlikte İskilip Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hazır da eşlik etti.

Yapılan sözleşmeyle belediye personelinin maaş ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelerin hayata geçirildiği belirtildi.

Sözleşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan İskilip Belediye Başkanı Çizikci, çalışma arkadaşlarının emeğinin gözetildiğini vurgulayarak, “İmzalanan sözleşme ile alın terini esas alan, adalet ve hakkaniyet temelinde şekillenen bir anlayış bir kez daha teyit edilmiştir. Memleketimiz için özveriyle görev yapan tüm personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çizikci, birlik ve beraberlik içinde İskilip’e hizmet etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, toplu iş sözleşmesinin belediye personeline ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

