İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ilçenin tarihi mirasını ortaya çıkaracak önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sunulan proje kapsamında Semerciler Arastası’nda bulunan 7 dükkânın restorasyon çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede Meslekler Müzesi oluşturulacağı belirtildi. Müze kapsamında semercilik, saraçlık, yazma baskı işlemeciliği, sallilik, oymacılık, mutaflık ve çarıkçılık gibi geleneksel mesleklerin tanıtılması ve yaşatılması hedefleniyor.

Projenin aynı zamanda Kral Kaya Mezarları çevresinde yürütülen cephe sağlıklaştırma çalışmalarıyla birlikte ele alındığını belirten Çizikci, bölgenin tarihi dokusunun ortaya çıkarılarak ziyaretçilere geçmişi yakından tanıma imkânı sunulacağını ifade etti.

Başkan Çizikci, hedeflerinin ilçenin kültürel değerlerini koruyan ve yerli-yabancı ziyaretçiler için cazibe oluşturan güçlü bir turizm ve gezi rotası oluşturmak olduğunu vurguladı.

