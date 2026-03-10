Çorum’un İskilip ilçesinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım atılıyor.

İskilip Belediyesi tarafından Bahabey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde bulunan Beşevler Kavşağı’nda yaşanan trafik yoğunluğu ve kazalar nedeniyle sinyalizasyon sistemi kurulması talebinde bulunuldu.

İskilip Belediyesi’nin 9 Ocak 2026 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’ne yapılan başvurunun ardından bölgede inceleme gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, Beşevler Kavşağı’nda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla sinyalizasyon sistemi kurulması Karayolları Genel Müdürlüğü’nün iş programına alındı.

İskilip Beşevler Kavşağı’na kurulacak sinyalizasyon sistemi ile birlikte hem trafik akışının daha düzenli hale gelmesi hem de kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Muhabir: RIFAT KARA