İskilip Belediyesi, ilçenin tarihine, maneviyatına ve kültürel mirasına ışık tutan önemli çalışmaları kültür yayınları aracılığıyla kamuoyuyla buluşturdu.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ilçenin ilim ve kültür insanları tarafından hazırlanan eserleri tanıttı.

İskilip Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında yayımlanan üç eserle, ilçenin kültürel birikiminin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Kitapseverlerin beğenisine sunulan eserler şöyle: “Şiir ve Müzik Diliyle İskilip; Fethin Manevi Mimarı Akşemseddin Hazretleri ve İskilipli Şeyhülislam Hacı Mustafa Sunullah Efendi”

Özellikle “Fethin Manevi Mimarı Akşemseddin Hazretleri” adlı eser, merhum Şakir Duran tarafından tanzim edilen notların özenle muhafaza edilerek günümüze ulaştırılması ve Esin Ürün tarafından titizlikle düzenlenmesiyle kitaplaştırılması açısından ayrı bir önem taşıyor.

“Şiir ve Müzik Diliyle İskilip” adlı eseri kültür dünyasına kazandıran Hasan Ali Kalayoğlu ile Osmanlı’nın önemli şeyhülislamlarından “Hacı Mustafa Sunullah Efendi”yi kapsamlı biçimde ele alan çalışmasıyla Nurettin Tanay’a emek ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, bu tür yayınların İskilip’in kültürel kimliğini güçlendirdiğini vurgulayarak, kültür ve yayın çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti.

Kitapların lansman ve tanıtım programının önümüzdeki günlerde yapılacağı da belirtildi.

