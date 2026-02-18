Çorum'un İskilip ilçesinde debisi yükselen çay nedeniyle ayağı yıkılan köprünün yeniden inşa edilmesine karar verildi.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çomu Çayı'nın debisinin yükselmesinden dolayı İskilip-Tosya kara yolu üzerindeki köprünün bir ayağının yıkıldığı hatırlatıldı.

Köprünün tahribat nedeniyle yıkılma tehlikesi taşıdığı bildirilen açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görevlendirilen teknik ekipçe yapılan incelemeler neticesinde, hasar gören köprünün yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Köprü yapım çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır. Çalışmalar süresince vatandaşlarımızın ulaşımda mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergah olarak servis yolları açılacak, ayrıca yol güvenliği ve trafik akışını rahatlatmaya yönelik yol genişletme/düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, sürücülerin bölgedeki yönlendirme ve uyarı levhalarına riayet ederek ulaşımlarını güvenle sağlayabilecekleri kaydedildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı