Çorum'un İskilip İlçesi sakinlerinden eski şoför Ahmet Karamemiş vefat etti.

İskilip sanayi esnafından Bahattin ve Abdi Karamemiş'in ağabeyleri, Mehmet, Murat, Metin ve Ahmet Karamemiş'in babaları olan ,eski kamyon şoförlerinden “Kabuk Ahmet” lakabı ile anılan Ahmet Karamemiş’in cenazesi, bugün (12 Mart 2026 Perşembe günü) İskilip’te Şeyh Yavsi Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi