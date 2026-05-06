Çorum'un İskilip ilçesinde, 2019 yılında girdiği denizde boğularak yatağa bağımlı kalan Sefa Doğan'ın ailesine destek olmak için yardım kampanyası düzenlendi. Vatandaşlar aileye destek olmak için kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan ve 2019 yılında Samsun'da dalgaya kapılarak boğulan Sefa Doğan, yaklaşık 7 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşıyor. İskilip Kaymakamlığı öncülüğünde, İskilip Belediyesi, İlçe Müftülüğü, Sosyal Hizmetler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Sefa Doğan'ın ailesine destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında ilçede yaşayan kadınların evlerinde hazırladıkları yiyecek, giyecek ve içecekler ile destekçilerin hazırladığı ürünler, satışa sunuldu. Sefa Doğan'ın devlet tarafından karşılanan tedavi ve bakım hizmetleri dışındaki aile ihtiyaçlarına katkı sağlamak için gerçekleştirilen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hazır, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Üsteğmen Eftal Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökoğlu ve İlçe Müftüsü Şuayip Güllü de katıldı.

Düzenlenen yardım etkinliğinde konuşan Kaymakam Ramazan Polat ise "Tüm kurumlarımızla birlikte onun yarasına bir nebze olsun merhem olabilmek için bu yola çıktık. İnşallah attığımız bu adım, ailesine destek olur. En büyük temennimiz Sefa kardeşimizin bir an önce şifa bulmasıdır. Birlik ve beraberlik her zaman çok kıymetlidir. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün attığımız bu adımın, bu ailemiz için küçük de olsa anlamlı bir destek olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Şuayip Güllü de kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı