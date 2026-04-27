Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ile birlikte İl Müdür Yardımcısı Kubilay Kavukçu, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Vasfi Dolak, İskilip İlçe Müdürü Murat Karaslan, mera teknik ekip başkanları, teknik personel, köy muhtarları ve çiftçilerin katılımı ile yapılan incelemede Yalakçay Köyü ve Yerli Köyü meralarında planlanan mera ıslah çalışmaları görülerek yapılacak iş ve işlemler arazi şartlarında değerlendirildi.

Teknik ekipler tarafından proje kapsamında uygulanacak çalışmalar, mera alanlarının mevcut durumu, ot verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir mera yönetimi ve hayvancılığa sağlayacağı katkılar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Programın ardından İl Müdürü Hasan Taş, ilçede bulunan hububat ekiliş alanlarında da incelemelerde bulundu. Tarımsal üretimin mevcut durumu hakkında üreticilerden bilgi alan Hasan Taş, çiftçilerle sohbet ederek üretim süreçleri, beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, mera alanlarının verimliliğinin artırılması, hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve çiftçilerin üretim gücünün artırılması hedeflendiği bildirildi.

