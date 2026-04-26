İlçe Belediye Başkanı İsmail Çizikci de uygulama alanlarında incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmaların son durumu hakkında teknik ekipten bilgi alan Belediye Başkanı Çizikci, sahadaki uygulamaları detaylı şekilde inceledi.

Kent estetiğini ve tarihi dokuyu ön plana çıkarmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında yapı cephelerinde düzenlemeler yapılırken, sokakların özgün mimari kimliğine uygun şekilde yenilenmesi dikkat çekiyor.

Özellikle geçmişin izlerini taşıyan alanlarda gerçekleştirilen uygulamaların, sadece fiziki bir dönüşüm değil, aynı zamanda kültürel bir ihya süreci olduğu vurgulanıyor. Sahadaki gözlemler, çalışmaların planlı ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ortaya koyarken, bu uygulamaların şehir kimliğini güçlendirme açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Çizikci, “Tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan, geçmişte özlenen sokak dokusunun yeniden hayat bulması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Şehrimizin estetiğine ve kimliğine değer katan bu çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Memleketimizi hak ettiği görünüme kavuşturana kadar azimle çalışmaya devam edeceğiz. Emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışmaların bitmesiyle ilçenin hem görsel bütünlüğüne hem de turizm potansiyeline önemli katkı sağlaması bekleniyor.

