İskilip Belediyesi, Meydan Çayı Tokatlı mevkiindeki taşkın koruma tesisinde meydana gelen hasar sebebiyle, bölgedeki yaya köprüsünün vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla geçici süreliğine kullanıma kapatıldığını duyurdu.

İlçe genelinde yürütülen altyapı ve güvenlik denetimleri kapsamında, Meydan Çayı üzerinde bulunan taşkın koruma tesisinde teknik bir aksaklık tespit edildi. Ekipler olası bir kazanın önüne geçmek ve yaya trafiğini güvenli bir zemine taşımak adına köprünün kullanımını durdurma kararı aldı.

Hasarın giderilmesi ve tesisin yeniden güvenli hale getirilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Yapılan çalışma ile taşkın koruma yapısının eski mukavemetine kavuşturulması hedeflendi.

İskilip Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu alandaki hasarın giderilmesinin ardından yaya köprüsü ivedilikle yerine monte edilerek tekrar vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Çalışmalar süresince gösterilen anlayış ve sabır için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz”

Muhabir: Haber Merkezi